POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - wer hatte grün?

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw am Mittwochnachmittag in Karlsruhe Mühlburg sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Wie bislang bekannt fuhr gegen 13.45 Uhr eine Straßenbahn auf der Siemensallee in Richtung Knielingen und überquerte die Neureuter Straße. Hierbei stieß die Bahn mit einem VW Caddy zusammen, der ebenfalls die Siemensallee befuhr und nach links in die Neureuter Straße einbiegen wollte. Die Insassen der Straßenbahn sowie des Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0721 944840.

