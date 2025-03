Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbörse aus der Umkleidekabine geklaut

Mainz (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr befand sich ein 63-jähriger Kunde in einem Bekleidungsgeschäft in der Haifa-Allee 1 in Mainz. Als er in der Umkleidekabine seine Hose, mitsamt darin befindlicher Geldbörse wechselte, stellt er fest, dass die neue Hose nicht passte. Daraufhin verließ er für nur wenige Minuten die Kabine, um eine passendere Hose zu holen.

In dieser kurzen Zeitspanne betrat ein bislang noch unbekannter Täter die Kabine, entwendete die Geldbörse und flüchtete unentdeckt aus dem Gebäude.

Teile des Portemonnaie Inhaltes wurden später in Mainz-Mombach auf offener Straße aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell