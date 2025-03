Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub von Geldbörse in Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Freitag, 28.03.2025 gegen 17:30 Uhr wurde einer 70-jährigen Mainzerin ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet. Die Geschädigte stieg gerade an der Haltestelle "Berliner Straße" mit ihrem Rollator aus dem Bus aus, als sie von hinten durch einen Mann am Arm gepackt und geschubst wurde. Die Dame geriet ins Taumeln, während der Täter gezielt in eine ihrer Einkaufstaschen griff und ihre Geldbörse aus dieser entwendete. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung "Pariser Tor". Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung des Flüchtigen konnte er später in der Altstadt durch eine Streifenbesatzung wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Entwendet wurden unter anderem Dokumente und Bargeld.

