POL-PPMZ: Unbekannter entwendet Kellnergeldbörsen aus Lokal in Mainzer Altstadt

Mainz (ots) - Am Freitag, 28.03.2025 gegen 17:30 Uhr wurde einer 70-jährigen Mainzerin ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet. Die Geschädigte stieg gerade an der Haltestelle "Berliner Straße" mit ihrem Rollator aus dem Bus aus, als sie von hinten durch einen Mann am Arm gepackt und geschubst wurde. Die Dame geriet ins Taumeln, während der Täter gezielt in eine ihrer Einkaufstaschen griff und ihre ...

