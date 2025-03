POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Dönerimbiss

Montabaur (ots) - Am 13.03.2025 zwischen 19:30 und 20:30 Uhr kam es in Montabaur in der Straße Grubenfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und drangen in das Wohnhaus ein. Anschließend wurden alle Räume und Behältnisse durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet. Täterhinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Montabaur unter ...

