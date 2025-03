Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nentershausen (ots)

Am 13.03.2025 um 18:07 Uhr kam es in der Niedererbacher Straße in Nentershausen zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer. Der 69-jährige Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg stürzte alleinbeteiligt mit seinem Kraftrad, als er in Richtung Koblenzer Straße fuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er mit 1,64 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Beschuldigte wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht und am Kraftrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

