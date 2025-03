POL-PDMT: Polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeidirektion Montabaur für das Jahr 2024

Hachenburg (ots) - Hachenburg.Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 14:45 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Hachenburg zum Brand in einem Wohnhaus in der Bachstraße Hachenburg alarmiert. Dort war es zum Brandausbruch in einem Zimmer des Hauses gekommen. Als erste Wehrkräfte eintrafen, befand sich ein Zimmer im Erdgeschoß im Vollbrand. Bewohner des Anwesens konnten dieses rechtzeitig verlassen, weitere Personen waren ...

