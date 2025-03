LPI-J: Pkw überschlagen

Jena (ots) - Am vergangenen Mittwoch zwischen 11:30 und 14:30 Uhr suchten bislang Unbekannte einen in der Kastanienstraße abgeparkten Pkw Citroen auf. Von diesem entfernten sie gewaltsam eine Heckzierleiste und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Ob diese nur auf das circa 500 Euro teure Fahrzeugteil aus waren oder mit dem Abreißen in den Kofferraum gelangen wollten, muss nun weiter erhellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

