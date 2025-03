LPI-J: Fahrt mit der Polizeikontrolle beendet

Apolda (ots) - Ein Ladendieb konnte gestern auf frischer Tat ertappt werden. In einem Supermarkt in der Utenbacher Straße steckte sich eine 40-jähriger Mann diverse Lebensmittel in seine Tasche und wollte das Geschäft anschließend verlassen, ohne die Sachen zu bezahlen. Die Polizei wurde verständigt, eine entsprechende Anzeige wurde erstattet und ein Hausverbot erteilt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

