LPI-J: Haftbefehl gegen 47-Jährigen vollstreckt

Weimar (ots) - Erst am Dienstagmittag bemerkten Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte in der Weimarer Innenstadt, dass offensichtlich versucht wurde, in diese einzubrechen. Sie stellten Hebelspuren an einer Balkontür fest. Wann genau die Tat passiert sein könnte, wusste niemand. In den Kindergarten selbst gelangte man nicht, so dass es beim Sachschaden von etwa 100 Euro blieb.

