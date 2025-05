Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Polizei-Notruf einen auffällig fahrenden Pkw Peugeot mit Berliner (B) Zulassung. Dessen Fahrzeuglenkerin fuhr demnach mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch den Stadtbereich und behinderte, gefährdete und beleidigte hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Als eine Polizeistreife den Pkw in Höhe der Oberen Vorstadt einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, ergriff die Fahrzeugführerin die Flucht und fuhr über die Leonberger Straße in ortsauswärtige Richtung. Als sie nach rechts in die Seestraße einbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über den Peugeot und verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem zwei parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Bei der vorläufigen Festnahme der 32-Jährigen leistete diese Widerstand. Da sich die Dame in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat und gegenüber den eingesetzten Beamten den Anschein erweckte, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Sachbearbeitung übernommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die hochaggressive Fahrweise behindert, gefährdet oder in anderer Form geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

