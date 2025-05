Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in drei Geschäfte - 22-Jähriger vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.05.2025) rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Ludwigsburger Stadtmitte aus, nachdem gegen 03.50 Uhr ein Einbruch in eine Bäckerei in der Wilhelmstraße festgestellt worden war. Ein Mann hatte eine Eingangstür der Bäckerei mit seiner Körperkraft aufgedrückt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits Mitarbeitende vor Ort, die den Einbrecher bemerkten und die Polizei alarmierten. Vermutlich da er entdeckt worden war, machte sich der Täter ohne Diebesgut wieder davon. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen fest, der auf die Beschreibung des Einbrechers in der Bäckereifiliale passte. Dieser Mann hatte eine noch verschlossene Flasche Wein dabei. Aufgrund eines Hinweises einer Passantin überprüften die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf ein Café am Marktplatz und stellten fest, dass auch hier die Eingangstür aufgedrückt worden war. Eine Durchsuchung des Objekts ergab, dass die beim 22-Jährigen aufgefundene Weinflasche aus dem Café stammen könnte. Der 22 Jahre alte Mann wurde hierauf vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Am Sonntagnachmittag wurde ein weiterer Einbruchsversuch angezeigt, nachdem die Eingangsschiebetür eines Geschäfts in der Lindenstraße ein Stück aufgeschoben worden war. Dem Täter war es nicht gelungen, ins Innere vorzudringen. Die Ermittlungen, ob der 22-Jährige auch mit dieser Tat in Verbindung zu bringen ist, dauern an.

Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den drei Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

