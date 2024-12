Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfall mit E-Sooter

Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 57-Jähriger Autofahrer den Kreisverkehr von der Emmendinger Straße in Richtung L114 in Teningen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah er zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, welche gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Durch die Kollision wurden beide leicht verletzt und kamen mit einem alarmierten Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000EUR geschätzt.

