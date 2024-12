POL-FR: Rheinfelden: Rucksack aus Fahrradkorb entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 05.12.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr, wurde einer 86-jährigen Seniorin ihre Geldbörse von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Die 86-Jährige befand sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Robert-Bosch-Straße. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche und diese lag in ihrem ...

mehr