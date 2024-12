Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Weitere Einbrüche in Kellerräume - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis etwa 22.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft mindestens drei Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäuser in der Keltenstraße auf. Aus den Abteilen wurden unter anderem ein Akkuschrauber und Angelutensilien entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Männer im Alter von 23, 32 und 33 Jahren vorläufig festgenommen werden, welche verdächtigt werden in der jüngsten Vergangenheit mehrere Einbrüche in Kellerräumen begangen zu haben (wir berichteten). Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten unter anderem eine Vielzahl von vermeintlichem Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt werden. Teilweise konnte Diebesgut bereits Taten zugeordnet werden. Die drei Männer stehen zudem in Verdacht noch weitere Einbrüche begangen zu haben. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

