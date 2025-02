Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brände in Suhl - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Am Samstag ab ca. 0:30 Uhr entzündeten unbekannte Täter nacheinander insgesamt sieben Müllcontainer in verschiedenen Straßen in Suhl. Die Container befanden sich in der Julius-Fucik-Straße, der Alten Schmiedefelder Straße, der Thomas-Mann-Straße, der Erich-Weinert-Straße und der Maxim-Gorki-Straße. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Gegen 02:20 Uhr stand dann ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Juri-Gagarin-Straße in Flammen. Des Weiteren brannte es in dem Haus in einem Kellerabteil. Durch die Rauchentwicklung erlitten zwei Bewohnerinnen im Alter von 68 und 70 Jahren leichte Rauchgasvergiftungen. Eine der beiden kam ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum oder der Brandstiftung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell