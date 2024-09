Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße in Röbel

Röbel (ots)

Am 21.09.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein ausgelöster Rauchmelder in der Ringstraße in 17207 Röbel gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. In einer Wohnung in der 3. Etage brannte es. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Röbel und Rechlin, welche mit 37 Kameraden und 9 Feuerwehren im Einsatz waren, konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Ausgangspunkt des Feuers war ein Sicherungskasten in der Wohnung. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten sind die Wohnung und die darüber liegende Wohnung nicht mehr bewohnbar. Ein Verantwortlicher der Wohnungsgesellschaft war vor Ort und kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner der darüber liegenden Wohnung. Die Bewohner der betroffenen sind bereits seit mehreren Tagen verreist. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Da die Ursache des Feuers zur Zeit nicht bekannt ist hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell