Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Seniorin von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern betrogen

Ludwigsburg (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Ehningen wurde am Samstag (17.05.2025) Opfer von Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Die Unbekannten riefen die Seniorin an und gaben vor, dass sie ihren PC von Viren säubern wollen. Hierzu erlangten die Betrüger in einem mehrstündigen Gespräch Fernzugriff auf den Laptop der 82-Jährigen. Sie brachten die Seniorin weiterhin dazu, in einen Supermarkt zu gehen und Online-Gutscheinkarten im Wert von mehreren Hundert Euro zu kaufen. Einer Verkäuferin fiel der Betrugsversuch auf, sie warnte die Seniorin, welche im Anschluss zur Polizei ging. Bei der anschließenden Überprüfung ihres Laptops konnte die Polizeistreife feststellen, dass es während der Abwesenheit der 82-Jährigen über den Fernzugriff am Laptop zu Kontoabbuchungen im dreistelligen Bereich gekommen war.

Unter dem folgendem Link erhalten Sie Tipps, um sich vor dieser Betrugsmasche zu schützen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell