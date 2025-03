Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diebstahl aus Hofladen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Wext;

Tatzeit: 04.03.2025, 00.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine Geldkassette aus einem Hofladen in Heek entwendet. Aufnahmen einer Videoüberwachung zeigen, wie gegen 00.30 Uhr zwei maskierte Männer den Laden in der Bauerschaft Wext betreten. Sie hebeln die Kassette gewaltsam aus der Halterung und lassen sie sowie eine Schüssel mit Wechselgeld mitgehen. Dann flüchten sie in einem Pkw. Die Täter trugen Kleidung der Marke Adidas. Die Holzlaube, welche als Eierverkaufsstand dient, ist durchgehend zur Selbstbedienung geöffnet und befindet sich östlich der L574. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell