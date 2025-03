Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisierter Autodieb überschlägt sich bei Unfall

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Gescher Damm;

Tatzeit: 04.03.2025, 05.50 Uhr;

Nicht schlecht gestaunt haben die Polizeibeamten bei einer Unfallaufnahme am frühen Dienstagmorgen. Gegen 05.50 Uhr wurden sie zum Gescher Damm gerufen. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich nach dem Kontakt mit der Leitplanke überschlagen. Der Wagen kam auf den Reifen wieder zum Stehen. Der 20-jährige Fahrer aus Gescher blieb zum Glück unverletzt. Während der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des jungen Mannes. Ein durchgeführter Test bestätigte, dass er nicht ganz nüchtern den Wagen geführt hatte. Er gab zudem bei der Befragung an, am Steuer eingeschlafen zu sein und keinen Führerschein zu besitzen. Dem nicht genug: Der Mann aus Gescher gab zu, den Pkw vor einer Woche in Hochmoor geklaut zu haben. In dem Wagen fanden die Polizisten teure Musikboxen, für die der 20-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Beamten stellten die Lautsprecher sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell