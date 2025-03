Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Männer nach Raub flüchtig

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 01.03.2025, 23.45 Uhr;

Einen Mann um sein Bargeld gebracht haben zwei bislang Unbekannte in Gronau. Der Geschädigte hatte am Samstag gegen 23.45 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße auf ein Taxi gewartet, als er plötzlich von hinten einen Tritt in den Rücken spürte. Einer der beiden Männer forderte "Geld her!". Dem kam der Geschädigte nach. Anschließend flüchteten die Täter und ließen den Leichtverletzten zurück. Beide Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 18 Jahre alt und dunkel bekleidet. Sie sprachen gebrochen deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell