Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schusswaffe entpuppt sich als Spielzeug

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: 02.03.2025, 00.05 Uhr;

Zwei Männer wollten in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht eine Gaststätte an der Osterstraße in Bocholt betreten. Noch vor der Tür zog einer der beiden einen unbekannten Gegenstand aus dem Hosenbund. Als ein Zeuge die beiden Verdächtigen darauf ansprach, flüchteten diese noch bevor sie die Kneipe betraten. Zusammen mit einem dritten Mann, der offenbar vor der Tür gewartet hatte, fuhren sie in einem Pkw davon. Der Zeuge befürchtete, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Pistole gehandelt haben könnte. Er alarmierte die Polizei und gab eine entsprechende Beschreibung der Personen und des Wagens ab. Schon nach kurzer Zeit trafen Polizeibeamte das Trio auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants an der Straße Im Königsesch im Auto sitzend an. Die Polizisten kontrollierten die Männer und durchsuchten deren Wagen. Während der Überprüfung legten sie den Verdächtigen aus Gründen der Eigensicherung Handfesseln an. In dem Kofferraum fanden die Beamten zwei Spielzeugpistolen zum Verschießen von Schaumstoffmunition. Identische Spielzeugmunition war zuvor durch den Zeugen vor der Gaststätte gefunden worden.

Bei den überprüften Personen handelt es sich um drei Bocholter im Alter von 19 bis 20 Jahren. Eine Erklärung für ihr Verhalten blieb das Trio schuldig. Strafwürdiges Verhalten stellten die Beamten nicht fest. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell