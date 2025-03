Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz des Karnevalswochenendes

Kreis Borken (ots)

Tausende von Menschen zog es am vergangenen Wochenende im Kreis Borken bei strahlendem Sonnenschein auf die Straßen, um bei den Straßenkarneval-Veranstaltungen ausgelassen zu feiern. Dabei blieb es überwiegend friedlich - nur in einigen Fällen musste die Polizei Strafverfahren einleiten. Nachstehend die Bilanz zu den einzelnen Orten:

In Südlohn besuchten am vergangenen Samstag etwa 4.000 Menschen den Karnevalsumzug. Dieser verlief weitestgehend störungsfrei. Dennoch musste die Polizei im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten einige Male tätig werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und eines wegen Widerstand gegen polizeiliche Einsatzkräfte ein, erteilten sieben Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam.

Auch in Reken blieb der von ca. 6.000 Menschen besuchte Umzug nahezu störungsfrei. Im Verlauf des Tages musste auch hier die Polizei vereinzelt einschreiten. Es kam zu acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung, einer wegen Widerstand gegen polizeiliche Einsatzkräfte und drei Platzverweisen.

In Rhede hatten sich am Sonntag circa 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden. Auch dort musste die Polizei im Laufe des Abends eingreifen - die Bilanz: 18 Platzverweise, drei Ingewahrsamnahmen, drei Strafanzeigen wegen Taschendiebstahls und zwölf Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten.

Ebenfalls am Sonntag fand ein Karnevalsumzug in Gronau statt. Diesen besuchten etwa 10.000 Menschen. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten sprachen Polizeibeamte einen Platzverweis aus und leiteten zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

In Schöppingen säumten am Sonntag ebenfalls circa 10.000 Menschen die Strecke des friedlich verlaufenden Umzugs. Auch dort kam es allerdings im Verlauf der Veranstaltung zu mehreren Polizeieinsätzen. Diese schlugen sich nieder in acht Platzverweisen, zwei Ingewahrsamnahmen und sieben Strafverfahren wegen Körperverletzung. Bei einem Widerstand erlitt ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung. (ms)

