POL-BOR: Heek - Insassen flüchten nach Unfall

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bentheimer Straße; Tatzeit: zwischen 28.02.2025, 16.00 Uhr, und 03.03.2025, 05.35 Uhr; In einen Büroraum in einer Tagesklinik eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Die Täter gelangten in das Gebäude an der Bentheimer Straße, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten die Räumlichkeit, zu einer möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme allerdings ...

