LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - Rivalisierende gewalttätige Gruppierungen: Weitere Festnahmen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - Rivalisierende gewalttätige Gruppierungen: Weitere Festnahmen

Stuttgart (ots)

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden am Freitag, 13. Dezember und Samstag, 14. Dezember 2024 in Esslingen drei weitere Männer festgenommen, die dem Personenkreis zweier rivalisierender gewalttätiger Gruppierungen im Großraum Stuttgart zugeordnet werden.

Den beiden am Freitag festgenommenen Männern, einem 21-jährigen Deutschtürken und einem 22-Jährigen mit deutscher und mazedonischer Staatsangehörigkeit sowie einem am Samstag festgenommenen 27-jährigen türkischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, gemeinschaftlich mit einer weiteren Person im Juli 2024 eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil zweier 21 und 23 Jahre alter Männer begangen zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an, dürften nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch in keinem direkten Zusammenhang mit den Gruppierungsauseinandersetzungen stehen. Im Zusammenhang mit den Festnahmen wurden Wohnungen u. a. in Esslingen, Göppingen und Stuttgart nach Beweismitteln durchsucht.

Der 27-jährige Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit konnte im Rahmen des Polizeieinsatzes am Freitag zunächst nicht aufgegriffen werden. Er wurde jedoch in den frühen Morgenstunden des Samstags in Esslingen festgenommen, nachdem er stark alkoholisiert mit einer scharfen Schusswaffe mehrmals in die Luft geschossen und mit der Waffe einen zufällig vorbeifahrenden Fahrzeugführer bedroht und zum Verlassen des Fahrzeugs gezwungen hatte. Der 27-Jährige wurde durch herbeigerufene Polizeibeamte in dem Fahrzeug festgenommen. Gegen ihn wird nun zusätzlich u. a. wegen versuchten schweren Raubes ermittelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dieser Tat dauern ebenfalls an.

Die beiden Männer mit türkischer und deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit sind bereits mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Sie wurden am Freitag und Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die bereits zuvor durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehle auf deren Antrag in Vollzug setzte. Der 21 und der 27-Jährige befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Haftbefehl gegen den nicht vorbestraften 22-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Damit wurden im Rahmen des gesamten Ermittlungskomplexes zwischenzeitlich 90 Haftbefehle vollstreckt und 270 Durchsuchungen durchgeführt.

