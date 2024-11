POL-HAM: Trickdieb stiehlt Handtasche

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 11. November, zwischen 12.45 und 13.15 Uhr, einen in der Matthias-Claudius-Straße geparkten VW Golf. Der graue Pkw war zur Unfallzeit am Fahrbahnrand abgestellt und wies bei Rückkehr der Nutzerin einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite auf. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

