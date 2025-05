POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (16.05.2025) zwischen 07:45 Uhr und 08:45 Uhr einen auf einem P + R Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen abgestellten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, ...

