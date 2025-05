Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wickede (ots)

Am Samstag, 17.05.2025, kam es in Wickede gegen 10:30 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 59 Jahre alte Fahrerin aus Wickede fuhr mit ihrem Pkw von der Ziegenhude in den Kreuzungsbereich Waltringer Weg ein. Hier stoppte sie zunächst, übersah dann aber die von rechts kommende bevorrechtigte 32-jährige Fahrerin eines Pkw, der sich ebenfalls der Kreuzung näherte. Die 32-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten und sie sich leicht verletzte. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen massiver Sachschaden. Beide Pkw wurden abgeschleppt. (dh)

