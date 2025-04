Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cuxhaven - Fahrzeugführer kollidiert nach kurzer Fahrt mit Straßenlaterne - hoher Sachschaden - andere Verkehrsteilnehmer verhalten sich teilweise gefährlich

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Donnerstagmorgen (17.04.2025) kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Am Bahnhof zur Konrad-Adenauer-Allee in Cuxhaven.

Ein 25-jähriger Cuxhavener kam mit seinem PKW BMW aus der Straße Am Bahnhof und wollte nach links auf die Konrad-Adenauer-Allee einbiegen. Er hatte seine Fahrt erst am Bahnhof begonnen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Bordstein und danach frontal gegen eine Straßenlaterne.

Nach dem Unfall wurde der Mann vor Ort medizinisch versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Der PKW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls stark beschädigt und musste abmontiert werden. Der Gesamtschaden wird hierbei auf ca. 30.000 Euro geschätzt

Für die Unfallaufnahme und die Demontage der Straßenlaterne war die Konrad-Adenauer-Allee stadtauswärts voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Straße Am Bahnhof und weiter über die Neufelder Straße durch den Hafen abgeleitet. Diverse Verkehrsteilnehmer ignorierten diese Umleitung jedoch und versuchten immer wieder über den Gegenverkehr an der Unfallstelle vorbei zu fahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte stadteinwärts ebenfalls starker Fahrzeugverkehr. Dadurch entstanden immer wieder gefährliche Verkehrssituationen. Es mussten diverse verkehrserzieherische Gespräche vor Ort geführt werden. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zeigten hierbei wenig Verständnis für die Maßnahmen und äußerten lautstark ihren Unmut über die aus ihrer Sicht unnötigen Sperrmaßnahmen.

