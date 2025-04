Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Schiffdorf-Spaden - Polizei ermittelt flüchtigen Unfallverursacher, welcher ohne Fahrerlaubnis unterwegs war (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. Am gestrigen Abend (16.04.2025) kam es gegen 21:20 Uhr in der Ortschaft Spaden zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal an einer Kreuzung. Beide Wagen wurden dabei erheblich beschädigt. Während einer der Unfallbeteiligten, ein 30-jähriger Schiffdorfer, am Unfallort blieb, entfernte sich der andere Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrer am folgenden Tag durch Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf ausfindig gemacht werden. Nach aktuellem Stand könnte ein möglicher Grund für das Verhalten des 22-jährigen Mannes aus Bremerhaven darin liegen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell