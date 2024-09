POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Samstag (28.09.2024), 20.15 Uhr bis Sonntag (29.09.2024), 03.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Touring-Rad in der Hochzoller Straße. Ein 35-Jähriger versperrte sein Rad am Hochzoller Bahnhof. Als er zur Abstellörtlichkeit zurückkam, stellte er den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des ...

