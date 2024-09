POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / FR München / AS Zusmarshausesn - Am gestrigen Samstagvormittag (28.09.2024) kam es auf der Autobahn A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin mit drei Mitfahrern auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Beim Spurwechsel verlor die 22-Jährige auf der regennassen ...

