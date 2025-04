POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 59-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Sonntag, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Lenker einer Honda CBR die Mühlsteige in Richtung Am Kübelesbrunnen in Metterzimmern, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig in den Grünstreifen geriet und folglich mit einem Laternenmast am linken Fahrbahnrand kollidierte. Hierbei wurde der Motoradhelm abgeworfen und ...

