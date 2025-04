Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen/Hochdorf: Motorrad kollidiert mit Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag um kurz vor 15.00 Uhr kam es an der Einmündung Theodor-Heuss-Straße zur Hemminger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der beteiligte Motorradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Der 39-jährige Fahrer des MAN Linienbusses kam dabei aus der Theodor-Heuss-Straße angefahren und wollte nach links in die Hemminger Straße in Richtung Ortsmitte Hochdorf einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsbevorrechtigen, von links herannahenden, 40-jährigen Zweiradfahrer, welcher mit seiner Ducati in Fahrtrichtung Hemmingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

