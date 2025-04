Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Trickdieb bestiehlt Senioren

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, Rauchmelder überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Freitagmorgen (11.04.2025) gegen 11:00 Uhr Zugang zum Wohnhaus eines Ehepaars in der Silcherstraße in Ehningen. Im Innern des Hauses schaute er sich in mehreren Zimmern um und verlangte nach einem Glas Wasser. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter einen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Der Diebstahl fiel erst auf, als der Unbekannte das Haus wieder verlassen hatte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50-jährigen schlanken Mann mit dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Er habe eine dunkelblaue Jacke mit einem auffällig weißen Aufdruck an den Ärmeln getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen unter 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

