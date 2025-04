Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Polizeieinsatz in Asylunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Laut streitende Zimmernachbarn waren der Grund, warum ein Bewohner einer Asylunterkunft in der Ludwigsburger Straße in Neckargröningen am Donnerstag (10.04.2025) gegen 17:30 Uhr den Notruf der Polizei anrief. Den ersten Ermittlungen zufolge sei es zunächst zwischen einer 55-jährigen Bewohnerin und einem 44-jährigen Bewohner der Unterkunft zu einem lautstarken Streit gekommen, in dessen Verlauf der 55-Jährige die Frau mit einem noch unbekannten Gegenstand verletzt haben soll. Da der 44-Jährige sich in seinem Zimmer verbarrikadiert hatte, öffneten Einsatzkräfte die Zimmertür gewaltsam. Aufgrund der Aggressivität des Mannes mussten die Einsatzkräfte einen Diensthund einsetzen, der dem 44-Jährigen letztendlich in die Wade biss. Die 55-jährige Frau und auch der 44 Jahre alte Mann wurden anschließend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell