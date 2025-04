Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 83-jährige Fußgängerin am Donnerstag (10.04.2025) gegen 09:20 Uhr in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen nach einem Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Radfahrer. Die Seniorin war auf dem Gehweg der Waldenbucher Straße im Bereich der Leipziger Straße unterwegs, als sich der Radfahrer von hinten näherte. Vermutlich beim Vorbeifahren kollidierte er mit der 83-Jährigen, die hierauf zu Boden stürzte. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die 83-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell