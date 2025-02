Polizeipräsidium Konstanz

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 7 Uhr ist es auf einer Baustelle an der St. Georgener Straße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Baustelle und dort in einen Container. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeug im Wert von circa 7.000 Euro. Der Sachschaden durch Beschädigungen beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Hinweise.

