FW-DT: Brand in Reihenendhaus - Zwei Personen betreut

Detmold (ots)

Am Montagabend wurden das hauptamtliche Personal, die Löschgruppen Remmighausen und Diestelbruch sowie der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand an der Blomberger Straße gerufen. Bereits während der Anfahrt wurde das Alarmstichwort von "Feuer 3" auf "Feuer MiG (Menschenleben in Gefahr)" angehoben, woraufhin ein weiterer RTW sowie ein Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert wurden. Da der Löschzug Mitte regulären Dienstabend hatte fuhr dieser ebenfalls zur Einsatzstelle.

Vor Ort wurden zwei Personen aus dem Gebäude evakuiert und dem Rettungsdienst übergeben. Verletzt wurde niemand. Der Brand, der im Obergeschoss ausgebrochen war, wurde schnell gelöscht; das Gebäude wurde intensiv belüftet und anschließend an die Polizei übergeben.

Der Einsatz war nach rund 60 Minuten beendet.

