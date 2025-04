Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fußgänger gefährdet - Zeugen sowie zwei unbekannte Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025) wurden gegen 07:25 Uhr zwei Fußgänger im Bereich der Horber Straße in Herrenberg durch einen noch unbekannten Fahrzeuglenker gefährdet. Die beiden Fußgänger liefen bei grün an der Fußgängerampel auf die Horber Straße, von der Raistinger Straße kommend in Richtung Goethestraße. Zur gleichen Zeit bog ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, mutmaßlich bei "rot", von der Raitinger Straße kommend nach rechts in die Horber Straße ein und querte den Weg der beiden Fußgänger. Nur durch ein Abbremsen und einen Sprung zurück der beiden Fußgänger kam es zu keiner Kollision mit dem Fahrzeug. In dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen silbernen VW gehandelt haben soll, saßen zwei unbekannte jüngere Männer, die nach dem Vorfall mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren sein sollen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Insbesondere werden zwei Radfahrer gesucht und gebeten sich zu melden, die aus der Goethestraße angefahren kamen und den Vorfall beobachtete haben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell