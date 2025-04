Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025) kam es gegen 12:45 Uhr auf der Kreisstraße 1049 bei Nufringen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker eines grauen SUV befuhr die Kreisstraße 1079 vom Kreisverkehr an der Westumfahrung kommend in Richtung Auffahrt zur Bundesstraße 14. Aus noch unbekannter Ursache lenkte der unbekannte Lenker sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Zwei hintereinander entgegenkommende Fahrzeuglenkende erkannten die Situation, bremsten ihre beiden Fahrzeuge zunächst stark ab und wichen dann ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei passierten sich die Fahrzeuge auf der jeweiligen Gegenfahrspur, zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Anschließend zog der unbekannte SUV-Lenker zurück auf seine Richtungsfahrspur, kam zunächst noch mit seinen beiden rechten Reifen in den Grünstreifen bevor er dann in Richtung B 14 unerlaubt davonfuhr. Der Fahrer des SUV soll ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen sen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

