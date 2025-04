Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Aurich: Aggressiver Fußgänger beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven Fußgänger bekam es am Mittwoch (09.04.2025) gegen 10:45 Uhr ein 62-jähriger Mazda-Lenker im Bereich des Obst- und Gartenbauvereins des Vaihinger Stadtteils Aurich zu tun. Der 62-Jährige fuhr den ersten Ermittlungen zufolge berechtigt auf einem Feldweg in Richtung der Straße "Buchental", als ihm ein etwa 25 Jahre alter Fußgänger mit zwei Hunden entgegenkam. Der Unbekannte habe den 62-Jährigen beim Vorbeifahren scheinbar grundlos angeschrien und in der Folge mehrmals gegen den Mazda getreten. Weiter habe der Gassigänger den 62-Jährigen in aggressiver Weise aufgefordert, aus seinem Auto auszusteigen. Als der Mazda-Lenker jedoch weiterfuhr, sei der Unbekannte, der als schlank, mit kurzen dunklen Haaren und Bart beschrieben wurde, ihm noch ein Stück hinterhergerannt. Am Mazda entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell