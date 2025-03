Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: U-Haftbefehl am Hauptbahnhof in Mainz vollstreckt

Mainz Hbf (ots)

Am 10. März 2025 um 19:40 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen Mann im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, machte aber Angaben zu seiner Person. Ein Abgleich im Fahndungssystem ergab, dass gegen den 41-jährigen Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. Der Mann wurde festgenommen und seine Haftfähigkeit durch eine Ärztin bestätigt. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei bis zur Vorführung am Amtsgericht in Mainz am 11. März 2025. Hier wurde der Untersuchungshaftbefehl bestätigt und der 41-Jährige in die JVA Rohrbach verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell