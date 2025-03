BPOL-KL: Rettungsmaßnahmen am Bahnhof Landstuhl - Ermittlungsverfahren gegen Schaulustigen eingeleitet

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Abend des 8. März 2025 wurde die Bundespolizei von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass eine Person am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße die Treppe hinuntergestoßen wurde. Auf Bahnsteig 5 trafen die Bundespolizisten eine verletzte Person, dessen Ehefrau sowie mehrere Zeugen an. Ermittlungen ...

mehr