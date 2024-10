Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Kellerbrand an der Grünestraße

Plettenberg (ots)

Am Sonntagabend kurz vor dem Ende des laufenden Tatorts alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Plettenberg zu einem Kellerbrand in die Grünestraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen, zu dem war eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller festzustellen. Eine Rauchausbreitung in das Gebäude war ebenfalls festzustellen. Umgehend ging ein Trupp der Feuerwache unter PA mit einem C - Rohr. Dieser fand einen im Vollbrand stehenden Kellerraum vor und leitete die Brandbekämpfung ein. Parallel dazu befand sich ein weiterer Trupp im Gebäude um Abluftöffnungen zu schaffen. Im Nachgang konnten drei E-Scooter ins Freie gebracht werden. Diese wurden wegen der erhöhten Temperatur der Akkus in einem Fass der Feuerwehr mit Wasser gekühlt. Noch im laufenden Einsatz lies der Einsatzleiter in der Erwartung umfangreicher Nachlöscharbeiten eine weitere Einheit der freiwilligen Feuerwehr nachalarmieren. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung kamen weitere Trupps unter Atemschutz für die notwendigen Nachlöscharbeiten zum Einsatz. Zum Teil musste das Brandgut aus dem Keller geräumt werden. Nach ca. 3 Std Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Die Straße war für die gesamte Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache, sowie die Löschgruppen Stadtmitte, Holthausen und Landemert sowie die Polizei und der Energieversorger.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell