Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025)kam es gegen 07.50 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein 55-jähriger Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs verletzt wurde. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker überfuhr beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt in die Kirchstraße in Besigheim den Fuß des dort beschäftigten 55-Jährigen. An dem PKW, der in den Unfall verwickelt war, sollen Rosenheimer Kennzeichen angebracht gewesen sein (RO-). Zeugen, insbesondere ein Fußgänger mit einem Hund, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

