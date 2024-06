Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Forstweg

Neustadt/Harz (ots)

Am Montag kam es an der Talsperre Neustadt zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkws. Beide Fahrzeuge befuhren einen Forstweg in entgegengesetzter Richtung und kollidierten miteinander. Von den insgesamt sechs Insassen wurden in Folge des Unfalls zwei verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurden zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber angefordert. Auch die örtliche Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

