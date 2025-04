POL-LB: Herrenberg: Unbekannter folgt Rettungswagen bei Einsatzfahrt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (10.04.2025) zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand in der Kreidlerstraße in Kornwestheim geparkten Seat. Hierbei wurde die Motorhaube so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein Lkw den Unfall verursacht haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden ...

mehr