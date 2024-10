Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemeldung Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Freitagnachmittag auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe Dielheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer befuhr hierbei den rechten Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Mannheim. Auf Höhe Dielheim musst der vor ihm fahrende Lkw, ein Asphaltmischer, seine Fahrt verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der 29-jährige Unfallverursacher erkannte diesen Umstand leider zu spät und fuhr dem Lkw hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw auf einen weiteren Sattelauflieger aufgeschoben. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem einen Audi A4. Sowohl der unfallverursachende Fahrzeugführer des Sattelzuges als auch der vor ihm fahrende, ebenfalls 29-jährige Fahrer des Asphaltmischers, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden unmittelbar am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung sowie zum Abtransport der Fahrzeuge musste der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung dauert zum Berichtszeitpunkt noch an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 90.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell