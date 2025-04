POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall in der Ausfahrt der A2 in Herten - 58-Jährige lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (02.04., 07:38 Uhr) ist es an der Kreuzung Laerer Landweg / Stehrweg zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin den Laerer Landweg in Richtung Wolbecker Straße. Der Autofahrer befuhr den Stehrweg in Richtung Laerer Landweg. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den beiden Beteiligten zum ...

mehr